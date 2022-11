L'oracle des Sons Sacrés. Pratiques méditatives issues du Japon ancestral

Profite des fabuleux bienfaits des Kotodama ! Ces sons sacrés japonais, dissimulés pendant des millénaires, furent scellés au XIXe siècle par l'empereur Meiji dans des dizaines de milliers de poèmes, les célèbres Gyosei. Cet oracle est un formidable outil de transformation personnelle. Sur chacune de ses 42 cartes, tu découvriras un Gyosei - en français, avec une transcription phonétique japonaise - ainsi qu'une superbe aquarelle aux coloris et aux motifs du pays du Soleil-Levant. Le livre de 136 pages qui accompagne les cartes te dévoilera les leçons de sagesse modernes contenues dans ces poèmes. Grâce à un QR code audio, tu pourras aussi écouter les Gyosei et reproduire ainsi fidèlement leurs sons sacrés. Les Kotodama peuvent être chantés, prononcés à voix haute, à voix basse, murmurés... aucune technique vocale n'est nécessaire, bien au contraire ! Plus tu lâcheras prise, plus tu pourras entrer en résonance avec ces sons. Ils te guideront vers un lieu sacré, au croisement de la Terre et du Ciel : celui de l'Instant présent.