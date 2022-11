Le contraire de la mort. Suivi de La Bague

"Il est des lieux où le simple fait de naître est une faute, où le premier souffle et la dernière quinte de toux ont la même valeur, la valeur de la faute". Maria n'a que dix-sept ans quand son amoureux Gaetano s'engage dans l'armée et part pour l'Afghanistan. C'est le seul moyen de gagner l'argent dont ils ont besoin pour fonder leur famille. Dans le Sud napolitain, Giuseppe et Vincenzo ont refusé de faire le jeu de la Camorra qui gangrène la ville. Depuis, ils peinent à survivre en exerçant un métier honnête. Avec ces deux nouvelles d'une troublante intensité, l'auteur de Gomorra met en scène une jeunesse italienne sacrifiée, en proie à la violence des hommes.