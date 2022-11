Le 7e sens. Dialoguer avec sa force de guérison

Comprendre et activer son 7e sens Il existe en chacun de nous une énergie au pouvoir guérisseur. Certaines cultures l'appellent la Source, le Souffle, le Créateur, l'Esprit ou encore le Qi, le Prana, la Matrice, le Tout puissant, l'Energie universelle. Quel que soit le nom qui lui est donné, cette force de guérison est accessible à tous et agit en permanence, constamment à l'écoute, prête à intervenir pour solutionner nos problèmes et répondre à nos demandes quotidiennes. C'est elle aussi qui est à l'oeuvre lors de la cicatrisation de certaines blessures corporelles, comme une coupure, une brûlure légère, par exemple. Elle sollicite alors notre système immunitaire pour réparer les tissus. Mais au-delà de cette action qui opère à notre insu, il nous est possible d'activer cette énergie de guérison, volontairement et délibérément. Avec l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'intuition, la faculté de dialoguer avec cette force de guérison est notre 7e sens. Ce livre est un voyage à la découverte de son langage. Avec ce guide pratique et passionnant, vous allez comprendre son fonctionnement, apprendre à dénouer vos programmes limitants et libérer vos croyances bloquantes. Connectez-vous à cette énergie, notamment en méditant et en canalisant la bonne fréquence, pour laisser cette force prendre le dessus sur la matière et répondre à vos demandes. Vous découvrirez ainsi vos vertus et activerez votre 7e sens, afin d'accomplir vos rêves et votre destinée.