Créez votre oracle !. Conseils pas à pas et sources d'inspiration pour entretenir le dialogue intime avec votre âme

Un joli livre pour s'initier à la création d'un oracle qui vous ressemble Ce livre superbe, au concept inédit, rassemble tous les conseils pour créer votre propre oracle divinatoire. Découvrez les méthodes des professionnels de l'image pour créer pas à pas des images hypnotisantes, symboliques et porteuses de sens. Partez à la rencontre de vous-même pour rédiger des textes d'accompagnement inspirés. Les exercices pratiques au fil des chapitres vous permettront de développer votre imaginaire et de traduire visuellement vos ressentis et vos idées. Grâce à ce livre et à l'oracle que vous allez créer, vous disposerez d'un nouveau support inspirant pour entretenir le dialogue intime avec votre âme et écouter ses messages. Ce livre contient : - Une méthode complète et des conseils pratiques et inédits. - Des sources d'inspiration par thèmes, dictionnaire de symboles... - Des exemples de cartes - 44 cartes oracle " pré-dessinées " détachables, à s'approprier pour laisser libre court à votre créativité. - 2 planches de stickers inspirants pour agrémenter vos cartes, même si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin ou la couleur. - Un livret d'interprétation de l'oracle à compléter pour trouver le chemin de votre âme. " Plongez avec moi au coeur du processus de création d'un oracle et laissez-vous guider en employant votre intuition et votre sensibilité pour en ressortir inspiré, ressourcé et fier d'avoir créé un outil qui vous ressemble ! "