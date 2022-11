L'électronique en pratique. 30 expériences ludiques, 3e édition

Voici la troisième édition de ce best-seller d'initiation à l'électronique. A l'aide de 30 expériences amusantes, le lecteur apprendra les bases de l'électronique, en passant sans arrêt de la pratique à la théorie et inversement. Ce livre est un pied de nez à tous ceux qui pensent qu'un ouvrage d'électronique est forcément indigeste. Ludique, inventif, foisonnant d'illustrations (photos, schémas, dessins), écrit dans un langage vivant et accessible, il donnerait presque envie à chacun de se lancer dans l'aventure : makers, bidouilleurs, bricoleurs, hackers, électroniciens en herbe, designers, musiciens, étudiants... . . et tous ceux qui ont envie d'apprendre l'électronique en pratiquant. La troisième édition a été entièrement refondue et mise à jour, notamment avec les cartes micro : bit et ESP32.