Les mantras des femmes lumières. 88 cartes pour accéder à mon pouvoir de guérison

88 mantras pour dynamiser votre pouvoir de guérison ! Ces mantras sacrés vibrent de leur magie mystique afin de réveiller votre être profond et authentique. Vous entrez alors dans une reconnexion intense avec votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps spirituel et votre corps physique, permettant de transformer vos pensées, de transmuter vos croyances, de redonner un nouvel élan à votre vie en vous révélant plus puissant que jamais !