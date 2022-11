Pensées magiques et inspirantes pour danser avec la vie. Le livre-oracle pour cheminer jour après jour vers toujours plus de conscience et de clarté intérieure

Le livre-oracle pour danser avec la vie ! Ce livre-oracle, joliment mis en pages, fourmille de pensées inspirantes et magiques à dévorer jour après jour. Feuillette le livre sans baisser ton regard et choisis une page grâce à ton intuition pour découvrir un enseignement spirituel et positif. Chaque pensée t'amènera à une réflexion introspective, mais pourra aussi colorer ta journée, en donner un axe d'évolution, ou t'apportera des éléments de réponse à ta problématique. Les thématiques abordées sont à mi-chemin entre le développement personnel et la spiritualité et survolent des sujets tels que : l'amour, l'accomplissement, la liberté, la transformation, l'élévation, le sens, la quête, la transcendance, l'abondance, la résilience, l'ouverture, etc. Puisse ce livre devenir pour toi un compagnon du quotidien, ressourçant, inspirant, pourvoyeur de lumière, de sagesse et de sérénité, capable aussi d'être un guide pour cheminer vers toujours plus de conscience et de clarté intérieure.