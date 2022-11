9 façons de voir la vie ! Quelle est la vôtre ? Les clés de l'ennéagramme pour comprendre qui vous êtes vraiment, vous libérer de vos peurs et déployer votre potentiel !

Un coaching sur-mesure pour découvrir votre personnalité grâce à l'ennéagramme ! Dans ce livre tout en couleurs, l'outil central, clé de votre épanouissement, est l'ennéagramme. Véronique Maciejak vous invite à partir à la découverte de vous-même et des autres, à vous libérer de votre égo et à construire des liens plus authentiques avec le monde. Grâce à ce guide original, enrichi de nombreux tests, exercices, témoignages, tableaux récapitulatifs, diagrammes de type aide à la décision... vous allez enfin comprendre ce qu'est l'ennéagramme, comment il fonctionne, et surtout découvrir quel est votre profil personnel et comment en exploiter les potentiels ! Le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyaliste, l'épicurien, le protecteur et le médiateur : il existe 9 grands types de personnalités et ce sont tout autant de façons de concevoir le monde, chacune reliée à des croyances, des doutes, des peurs, des motivations, des blessures, des schémas de réaction face à certaines situations... Cette prise de conscience est le point de départ d'une vie plus épanouie et pleine de sagesse. Car derrière tout cela se cache un égo, parfois surdimensionné. Découvrir quelle est votre personnalité et reconnaître ainsi vos réactivités et vos excès, est ce qui vous permettra de vous en libérer. Vous allez ainsi mieux appréhender vos peurs afin d'apprendre à vivre avec et non plus sous leur emprise. Et par-delà, vous accèderez également à une meilleure compréhension des autres personnalités que vous côtoyez.