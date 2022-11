Kit de survie aux toilettes. Infos insolites, jeux, quiz pour se cultiver et se détendre sur le trône ! 7e édition

Des blagues, des anecdotes et des jeux pour ne jamais s'ennuyer au petit coin ! Une nouvelle édition des meilleures lectures sur le trône ! 5 petits livres plein d'humour et de culture générale pour ne jamais s'ennuyer, même au petit coin. Il y en aura pour tous les goûts : Histoire, sciences naturelles, médecine, nouvelles technologies, people... Et toujours avec une blague pour sourire ! Se cultiver sans se prendre la tête, testé et approuvé par les auditeurs et les téléspectateurs de Florian Gazan ! - Le petit livre pour se cultiver aux toilettes : Le retour 96 nouvelles infos futiles et utiles pour se cultiver sur le trône ! - Le petit livre pour se tester aux toilettes 96 vrais/faux amusants Vrai ou faux ? Un escargot se déplace à la vitesse de 360 m/h. Vrai. Du coup, pour un escargot, une tortue, c'est Usain Bolt. - Le petit livre des citations à méditer aux toilettes 96 " Qui a dit " et leur chute ! Qui a dit : " L'Empire, c'est la paix" ? Napoléon III ou Dark Vador ? (Napoléon III) - Le petit livre pour jouer aux toilettes 96 sudoku, quiz, mots fléchés... - Le petit livre pour gribouiller aux toilettes De quoi passer le temps en laissant ses pensées s'échapper... sur le papier !