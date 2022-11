Atlas des utopies

"Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas" écrivait Oscar Wilde. Alors, pourquoi ne pas en faire un atlas ? Dans ce livre de tous les possibles, on institue le Bonheur National Brut, on travaille deux heures par jour, on réinvente la vie, on tue la mort. En franchissant toutes les limites de l'imagination, cet ouvrage illustré de photos, plans et cartes anciennes fait de l'utopie une source d'inspiration, un rêve éveillé de 256 pages.