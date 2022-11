Le titre de cet ouvrage détourné de la première campagne publicitaire nationale de SEGA est la toile de fond de cette enquête au long cours. L'auteur, ancien rédacteur en chef du Magazine Oficiel SEGA, retrace l'histoire de ce créateur de rêve, qui avec Atari et Nintendo, a posé les fondations du jeuvidéo. De la genèse de la société aux jeux d'arcade, de la Master System à la Saturn, de la Mega Drive à la Dreamcast, de Super Monaco GP à Sonic the Hedgehog, Sega c'était plus fort que toi ! , est un témoignage exceptionnel sur une épopée riche et mouvementée qui a bercé la jeunesse de nombre d'entre nous. Une histoire que l'auteur a vécu comme témoin privilégié jusqu'à ce que le constructeur abandonne sa raison d'être et son âme.