Enfances et jeunesses en migration

Les travaux consacrés aux migrations internationales se sont considérablement étoffés depuis plusieurs décennies, mais ce n'est que récemment que les enfants et les jeunes ne sont plus considérés comme de simples " accompagnants " et font l'objet d'études spécifiques, distanciées des approches humanitaires et juridiques longtemps dominantes. Les 21 contributions réunies ici présentent différents types de migrations, contraintes ou choisies, autonomes ou encadrées, régulières ou non, et montrent que ces oppositions ne sont pas toujours pertinentes tant s'entremêlent motivations, projets et conjonctures. Elles décentrent le regard du contexte euro-africain et des migrations Sud-Nord et mobilisent des méthodes d'enquête complémentaires (observation et immersion, sur quelques mois ou des décennies). Ce faisant, cet ouvrage nous permet de découvrir une varité de parcours, au-delà des images et reportages sensationnalistes qui sont souvent produits lorsque l'on évoque les enfants et les jeunes en migrations.