Revue d'économie financière N° 146, 2e trimestre 2022 : La soutenabilité de la dette publique

Au lendemain des crises financières, pandémiques et géopolitiques, la dette souveraine a fortement augmenté dans tous les pays. Cette dette est-elle soutenable est dès lors la question principale de la macroéconomie contemporaine. Ce numéro réunit les meilleurs spécialistes de la question en France et dans le Monde, et croise les points de vue souvent très antagonistes sur ce sujet.