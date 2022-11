Découvrir les Suédois au-delà des clichés Ce livre consacré aux Suédois. es est tissé d'entretiens, de reportages, d'articles, nous permettant d'aller au-delà des premières images qui nous viennent à l'esprit quand on évoque la Suède. Un pays que l'on connaît sans doute pas assez en francophonie, au-delà des grandes références telles que Stockholm, Ingmar Bergman, les maisons de couleur rouge, IKEA, les aurores boréales, les élans... L'auteur, Piet Lincken (Belgique/Suède), nous ouvre ce pays de manière transversale, et recueille les paroles de celles et ceux qu'il rencontre, ou avec lesquels il est en contact, parcourant la Suède à la fois géographiquement, mentalement, linguistiquement.