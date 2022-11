Gypsy Witch. 55 cartes pour développer votre intuition grâce à la sagesse tzigane

Transmis de génération en génération, les dons de divination font partie de l'héritage ancestral des femmes tziganes. Ce magnifique coffret comprend un manuel illustré de 130 pages ainsi que 55 cartes représentant des images symboliques et des textes traditionnels de la culture tzigane. Cette association originale donne lieu à des interprétations riches et profondes. Le manuel retrace l'histoire fascinante de la cartomancie traditionnelle tzigane. Vous y apprendrez aussi comment lire et comprendre les cartes ainsi que certaines de leurs combinaisons, pour obtenir des informations utiles en lien avec le passé, le présent et l'avenir. En trouvant une solution aux situations problématiques, vous pourrez avancer sur votre chemin de vie...