Le seuil de Pierre ou l'effigie du néant

Comment penser le néant ? Peut-on le concevoir autrement que la négation de l'être ? Peut-on lui restituer une dimension absolue, autonome et autarcique ? Et la philosophie saura-t-elle penser autre chose que l'être ? Parler du néant n'est pas parler de rien. C'est renoncer à la plénitude réconfortante de l'être et accepter les abîmes qui habitent notre conscience et notre raison. Il s'agit d'explorer la valeur heuristique de l'absurde, de l'incertain et de l'aporie. C'est l'occasion de renouer, page après page, avec la dimension autotélique de la philosophie et d'interroger le principe logique et métaphysique fondamental de nos raisonnements. Ce texte nous amène progressivement à accepter ce que la philosophie a cherché à exclure depuis ses débuts. Il prend la forme d'un voyage dans les pages oubliées des âmes spéculatives : celles de Parménide, où surgit le seuil de pierre, jusqu'au Japon où résonne l'écho du silence.