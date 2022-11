Tourne, Pense, Regarde : comme son titre l'indique, plus on tourne ce livre, plus il y a de choses à voir. Tiens-le à l'endroit, et tu verras une image... tourne le livre sur le côté, à l'envers, à gauche, à droite et la même image sera complétement différente ! Tu peux donc regarder chaque illustration de quatre points de vue... ou faire appel à ton imagination et voir encore autre chose. Sur une même page : quatre visions différentes ! Ainsi on observe à tour de rôle : une coupe de cheveux renversante, une saucisse qui roule, une goutte qui s'écoule, la lettre "C".