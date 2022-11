Les Suisses pionniers du Football italien

La naissance du football en Italie est traditionnellement associée à l'Angleterre. Cela est dû au fait que, à la fin du XIXe siècle, les Anglais furent les fondateurs des premiers "Football and Cricket Clubs" à Turin, à Gênes et à Milan. Mais cette période des lueurs du football italien est également marquée par la présence d'une deuxième communauté d'étrangers : celle des Suisses. Le rôle qu'ils ont joué dans la diffusion du football ne doit pas surprendre, car après l'Angleterre, la Suisse fut l'une des toutes premières nations à avoir adopté ce sport. Au début, le football fut pratiqué dans les universités, pour ensuite se diffuser dans les quartiers populaires. L'équipe de Saint-Gall a été fondée en 1879, le Grasshopper de Zurich en 1886, le Servette en 1890. Le Bâle F.C. a été créé en 1893, la Chaux-de-Fonds en 1894, Lausanne en 1896 et le Young Boys de Berne en 1898. Ce livre rend hommage à la mémoire de tous ces hommes, qui ont largement contribué à la création et à la diffusion du football en Italie.