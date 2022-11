Le Tarot Villeneuve

Un tarot de Marseille revisité, moderne et dans l'air du temps ! François Villeneuve, respectueux de la tradition de ses illustres prédécesseurs - Lenormand, Belline, Etteilla - a su créer un Tarot éponyme inspiré de sa pratique quotidienne, en modernisant l'iconographie classique du Tarot de Marseille, sans le dénuder de ses symboles. Il s'imprègne à la fois de l'univers de Tolkien, de Disney, de la culture pop et d'auteurs tels que Saint-Exupéry, Nothomb ou Werber, en accordant une place essentielle à la femme, si absente des versions traditionnelles du Tarot. Bien qu'il soit aisé de prédire le futur, la difficulté réside dans le fait de le rendre possible. Les 78 lames sublimement illustrées par Rémi Torregrossa, talentueux dessinateur de bandes dessinées, vous invitent à vous interroger et à comprendre votre environnement afin que puissiez transmettre aux autres et à vous-même tous les conseils et outils nécessaires à la réalisation d'une destinée idéale ou réalisable. L'auteur a réussi le pari de rendre simple la compréhension d'une chose aussi complexe que le Tarot. Chaque arcane vous transportera dans un monde intuitif, laissant ainsi une grande place à votre capacité d'adaptation. Vous deviendrez des conteurs d'histoires, réalistes, possibles et prédictives.