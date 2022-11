Moi, Albert, détestateur de livres

Moi, Albert, je ne peux pas voir les livres en peinture ! On en connaît tous un. Un qui déteste les livres, qui ne peut pas les voir en peinture ! Ici, c'est Albert. Dés qu'on lui offre un livre, il va le cacher dans la cabane, au fond du jardin. Voilà. Point final. Mais un jour, alors qu'Albert entre dans sa cabane pour dissimuler un nouveau livre, il découvre une souris installée là, en train de lire... ses livres ! Alors qu'Albert proteste, celle-ci répond : - Tu les ranges ici tes livres ? Regarde, ils commencent à s'abimer. - J'aime pas les livres, je déteste les livres ! - Ah ? Ben tant mieux pour moi, ça me fait de la lecture. Les jours qui suivent, Albert se rend bien compte que la souris ne bouge pas d'un poil. Parfois elle éclate même de rire. Puis elle pleure, et parfois, elle sursaute. Cela pique la curiosité d'Albert. Ce soir, il en auras le coeur net !