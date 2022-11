Debout dans la rivière

Je crois que la solution a` n'importe quel proble`me - travail, amour, argent, peu im- porte - est d'aller pe^cher, et que plus le proble`me est grave, plus la vire ? e doit e^tre longue. Et je suis aussi persuade ? que le jour ou` je deviendrai ve ? ritablement un sublime pe^cheur, tous mes de ? fauts seront e ? clipse ? s et tous mes de ? mons nageront sous des pierres et y res- teront jusqu'a` mon de ? part. " Avec son inimitable combinaison d'esprit et de sagesse, John Gierach, grand mai^tre des e ? crivains-pe^cheurs ame ? ricains, ce ? le`bre la pe^che a` la mouche, qui est a` la fois sport et que^te philosophique. Ne dispense-t-elle pas d'importantes lec ? ons de vie sur les sujets essentiels : la solitude, la quie ? tude, la patience, l'humour ou encore la pause-cafe ??