La contrée finale

"Une course apre`s l'argent et la vengeance m'avait amene ? au Texas, et une femme, Betty Porterfield, m'y avait fait rester. " Mais Milo, de ? sormais proprie ? taire d'un bar et de quelques cheveux blancs, demeure un incorrigible agite ? , incapable de se contenter d'une vie pre ? visible. De toute fac ? on, un homme marie ? cinq fois ne peut pas e^tre un mode`le de stabilite ? . Milo reprend donc une licence de de ? tective prive ? et, tre`s vite, est te ? moin du meurtre d'une ordure notoire. Au lieu de se me^ler de ses affaires, il de ? cide de retrouver avant tout le monde l'assassin, lui-me^me fort peu recommandable, pour lui e ? pargner une mort certaine. Bien su^r, Milo se doute qu'il va au-devant d'e ? norme ? ment d'ennuis, mais en fait, il aime bien c ? a, et quand on a un grand coeur...