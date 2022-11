Parce que je t'aime. Edition collector

Un livre profondément humain. Un dénouement stupéfiant. Layla, une petite fille de cinq ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Brisés, ses parents finissent par se séparer. Cinq ans plus tard, Layla est retrouvée à l'endroit exact où on avait perdu sa trace. Elle est vivante, mais reste plongée dans un étrange mutisme. A la joie des retrouvailles, succèdent les interrogations. Où était Layla pendant toutes ces années ? Avec qui ? Et surtout : pourquoi est-elle revenue ? " Guillaume Musso signe sans doute son meilleur roman. Le plus surprenant, le plus intime, le plus humain. " La Voix du Nord " Les personnnages sont dotés d'une fragilité extrêmement touchante et d'une humanité qui nous ficelle viscéralement à eux. Chez Musso, l'émotion a des accents majeurs. " Le Figaro Magazine