Demain j'arrête ! Edition collector

Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard, et tout ce qu'il semble cacher... Parce qu'elle veut tout savoir de Ric, Julie va prendre des risques de plus en plus délirants... Un succès surprise porté par plus de 1 500 000 lecteurs enthousiastes " 400 pages de pur bonheur ! " Gérard Collard -"Le Magazine de la santé ", France 5 Lauréat de la Plume d'or de Plume Libre