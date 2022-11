La solution trans

Ce livre est construit sur la base des dires de six personnes, occupées par une problématique trans et qui ont voulu en parler avec un psychanalyste. Pour un psychanalyste, son interlocuteur n'est pas un objet de laboratoire, mais un sujet de plein droit qui a quelque chose à énoncer sur ce dont il pâtit. Cependant, que professent-ils le plus souvent, les porte-paroles du mouvement trans ? Que la clinique soit un vieil instrument de domination, qu'elle ne véhicule aucune vérité, qu'elle n'a pas lieu d'être et qu'elle est vouée à disparaître. Sur ce point, nous ne saurions être d'accord, nous qui accueillons, un par un, des sujets en souffrance qui ne parlent le langage d'aucun groupe, mais celui de leur singularité. On constatera ici à quel point diffèrent de toute idéologie les dires du sujet qui a fait appel à un psychanalyste et qui ne songe pas le moins du monde à généraliser sa difficulté d'être, ni à faire de la transition un idéal.