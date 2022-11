Apeirogon. Edition collector

Colum McCann revient avec une oeuvre atypique au coeur d'une tragédie infinie : le conflit israélo-palestinien. Apeirogon, n. m. : figure géométrique au nombre infini de côtés. Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille dans le conflit. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de restituer cette tragédie immense, ce conflit infini, et de rendre hommage à l'histoire vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une oeuvre totale à la forme inédite. " C'est si beau qu'on en sort transformé. " Elle " Monumental. McCann réussit encore à nous éblouir. " Le Monde des Livres " Ce roman vous fait beaucoup de bien et vous ébranle complètement. Ce paradoxe est le signe des grands livres. " Le Soir " Nous voici ébahis devant ce livre tourbillonnant, ce roman où la forme et la fonds s'unissent de manière exceptionnelle. " Télérama Traduit de l'anglais (Irlande) par Clément Baude