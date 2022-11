L'arbre aux pendus

Une salle des coffres sur-protégée. Ses gardes, étranglés. Un nouveau mystère pour Athelstan et Cranston. Londres, juin 1382. Le trésor de Couronne d'Angleterre vient d'être dérobé. Des dizaines de milliers de pièces d'or et d'argent se sont mystérieusement volatilisées de leur salle des coffres ultra protégée ; les hommes qui les gardaient, étranglés. Sir John Cranston et Frère Athelstan sont appelés à l'aide pour résoudre ce mystère, mais Athelstan doit également s'occuper d'une autre affaire : Clément, qui a participé à la confection des cadenas élaborés de la fameuse salle des coffres, a été retrouvé étranglé sur la nef de St Erconwald's, où prêche Athelstan. Au même moment, les corps de six bourreaux de Londres sont retrouvés. Les hommes ont été tué brutalement puis dépecés. Sur chaque corps, un message indique : " Vengeance ! Les Justes n'oublient jamais ! ". La guilde de bourreaux qui fréquente la magnifique taverne L'Arbre à Pendus, près de la Tamise, engagent Sir John et Frère Athelstan pour démasquer le coupable. Cela fera-t-il trop pour le duo de détectives ? Les deux affaires pourraient-elles avoir un lien ?