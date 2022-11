La vengeance du Baphomet

Les Templiers se vengent... En l'an de grâce 1314, un scandale éclate à la cour du roi Philippe Le Bel : on découvre que ses brus, les princesses bourguignonnes, ont commis l'adultère avec des gentils hommes de leur suite. Fou de rage, le roi fait enfermer les jeunes femmes et punit de mort leurs amants, acte qu'il regrettera amèrement lorsqu'il recevra une lettre des plus mystérieuses, signée de la main du Baphomet. L'auteur de cette missive y clame que les Templiers, bafoués par Le Bel quelques années plus tôt, sont désormais vengés, et que le scandale des brus n'était qu'une manigance pour punir le roi et ses alliés. La cour croit à un complot des Templiers, mais Dicy, un des conseillers du roi, rejette cette théorie ; selon lui, les fidèles du Temple n'auraient pas la bêtise de provoquer le roi au vu des tensions entre eux. Mais alors, qui a vraiment écrit cette lettre, et les brus ont-elles réellement trompé leur mari ? Face à ce mystère, Philippe Le Bel se voit contraint de faire appel à un fidèle du Temple pour enquêter sur la figure du Baphomet. Mais qui ? Il missionne Hugues de la Celle, un diplomate de sa cour, de retrouver Robert de L'Aigle, le filleul de Jacques de Molay qui avait manqué de devenir Templier avant que des calomnies ne circulent à son sujet. Seulement, depuis que des hommes du roi ont enlevé son épouse et l'ont poussé à trouver refuge en Angleterre, Robert de l'Aigle n'est pas exactement disposé à aider Le Bel. Cependant, la promesse d'une réhabilitation dans le Royaume de France le poussera à accepter la requête royale, et à se lancer dans une folle enquête pour trouver ce " Baphomet " et dissiper la menace qui plane sur le roi.