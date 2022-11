Pendez-le haut et court !

Traînant une renommée de provocations et de violences, un dangereux individu sème la terreur à Oran. Activement recherché par la police, il multiplie ses incursions en trompant la vigilance des indicateurs, chasseurs de primes et gendarmes lancés à ses trousses. Dans un branle-bas de combat permanent, courses-poursuites, fuites dans les ruelles, que ponctuent les sirènes d'ambulances et les alertes, affolent les habitants. Un journaliste désenchanté et un commissaire excentrique s'interrogent sur l'identité de ce mystérieux lascar en parcourant cette ville tentaculaire. Le récit nous invite à la rencontre de figures pittoresques telles qu'un cracheur de feu, une chanteuse de cabaret et un arpenteur des Montagnes neuchâteloises. Un roman coup de poing avec des acteurs prêts à aller au bout de leurs rêves.