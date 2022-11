Matières N° 17/2021

Les barres sont des bâtiments plus larges que hauts destinés généralement à l'habitation ou aux bureaux. Elles ne sont populaires ni dans l'histoire de l'architecture, ni dans l'opinion publique car elles sont associées au fonctionnalisme rigide de l'après-guerre. Leur importance est sans doute sous-estimée. Les sept contributions du présent numéro de Matières visent à réhabiliter ses ensembles souvent incompris, à combler les lacunes de l'histoire de l'architecture et de remettre en valeur leurs potentialités. Ces bâtiments - simples, efficaces, collectifs - appartiennent-ils au passé, et quelle est leur place dans le futur ?