La Suisse se réchauffe. Effet de serre et changement climatique

Des catastrophes en série inquiètent la population : inondations, glissements de terrain, avalanches s'ajoutent à des hivers sans neige, à des étés caniculaires et à la disparition des glaciers. Ce livre rassemble les faits qui, sur l'ensemble du globe ou dans le périmètre des Alpes, montrent à quel point nous vivons un changement du climat. Il apporte les données les plus récentes sur ce phénomène planétaire qui, lié à l'intensification de l'effet de serre, a conduit au protocole de Kyoto puis à l'accord de Paris. Publié une première fois en 2002 et plusieurs fois réédité, cet ouvrage est ici entièrement mis à jour. Enrichi de nouvelles connaissances et de nouvelles observations, il offre une vue d'ensemble du dérèglement climatique et de ses conséquences pour la Suisse, particulièrement exposée à ces mutations.