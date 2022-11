Comment traumatiser votre enfant. 7 méthodes infaillibles pour en faire un être inadatpé mais génial

Les traumatismes infantiles constituent un avantage décisif dans l'existence. Sachez en faire profiter vos enfants ! Apprenez à : déterminer votre profil de parent traumatiseur ; cultiver le ressentiment chez votre progéniture ; donner à votre enfant assez de matière pour écrire un jour ses mémoires. Parce qu'il est inévitable de traumatiser son enfant, autant le faire délibérément et tout en finesse. C'est exigeant au début mais, grâce à ce livre-culte (et avec un peu de persévérance), vous y parviendrez sans effort apparent. Plus tard, votre enfant comprendra toute l'énergie que vous avez investie dans cette tâche et vous saura gré d'un tel dévouement. Cette édition anniversaire propose des quizz inédits qui vous permettront d'évaluer vos compétences en traumatisme et d'optimiser le ressentiment éprouvé par votre enfant.