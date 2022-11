Eclats d'étoile Tome 3 : Supernovas

La conclusion de la saga Eclats d'étoiles par l'auteur de la trilogie best-seller La Faucheuse, Grand Prix de l'imaginaire. Du chaos naîtra la lumière. Des six Eclats d'étoile de départ, Deanna, Michael et Tory sont morts, Dillon, Wilson et Lourdes sont plus divisés que jamais. Quant au reste du monde, il sombre peu à peu dans le chaos... Mais le pire est à venir : le monde des dévoreurs d'âme est en passe d'être détruit et ils comptent se servir de la Terre comme planète d'accueil. Trois d'entre eux sont déjà sur place, chargés de préparer l'exode. Or pour les vaincre, une seule solution : tous les Eclats doivent être ensemble...