Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien

Un chemin vers la liberté Et si la parabole du fils prodigue n'était pas, comme on l'a cru pendant des siècles, l'histoire d'un fils ingrat et pécheur, obtenant par son repentir le pardon de son père ? Et si elle constituait au contraire une véritable invitation à la liberté, avec les joies et les risques qu'elle comporte ? Jacqueline Kelen reprend le récit biblique et donne tour à tour la parole aux différents personnages : le père pieux et bon, la mère inquiète et tendre, le frère aîné, sérieux et travailleur, et bien sûr le fils prodigue, rebelle et rêveur, qui part explorer le monde avec ses joies et ses épreuves. Un conte intemporel sur l'amour humain et divin, les épreuves et la grâce, la justice et la bonté. Prix de la liberté intérieure 2020