Magic Charly Tome 3 : Justice soit faite !

Charly a retrouvé sa grand-mère Dame Mélisse, et apprend à développer sa magie intuitive sous le regard de la très puissante Dame Carasse. A Thadam, Sapotille, June et Cesaria sont mortes d'inquiétude et tentent de déjouer les plans machiavéliques du Juge Dendelion. Mais comment contrer l'Allégorie de la Justice en personne ? Les pannes de magie se multiplient, de plus en plus de gens disparaissent ou perdent mystérieusement la mémoire...