Transition numérique, un défi sociétal et territorial

Entré dans nos vies, dans nos sociétés et dans nos territoires depuis quelques décennies à peine, le numérique est devenu une clef indispensable pour faciliter nombre d'actions du quotidien : communiquer, accéder à l'emploi, à l'éducation, aux services, à la mobilité... Il est au coeur des enjeux territoriaux et urbains. Eviter que le numérique soit facteur d'exclusion sociale ou territoriale, limiter son empreinte environnementale, garantir une confiance dans l'usage des données, favoriser des écosystèmes d'innovation et des régulations sont aujourd'hui des préoccupations croissantes. Se dessinent ainsi des approches plus politiques du numérique, susceptibles de réduire les inégalités et de contribuer à limiter l'impact sur les ressources. Cet ouvrage croise les regards d'une pluralité d'acteurs impliqués, par leurs actions ou leurs plaidoyers, dans la mise en oeuvre d'un numérique responsable dans les territoires - un numérique plus inclusif, plus écologique, plus démocratique et porteur d'un développement humain et économique durable.