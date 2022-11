Les plus beaux châteaux d'Île-de-France & des environs. 0

Centre de gravité politique du pays depuis les origines, l'Ile-de-France et ses abords sont constellés de châteaux et palais prestigieux, tels Vincennes, une des plus grandes forteresses d'Europe, Fontainebleau, le principal ensemble décoratif de la Renaissance, Chantilly dont les collections rivalisent avec celles du Louvre, Versailles, symbole de la monarchie triomphante et modèle d'excellence. Trente six résidences, royales ou impériales pour la plupart d'entre elles, sont présentées dans ce livre.