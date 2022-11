La petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans ma journée

Embellir sa vie grâce à la numérologie. A chaque jour son message ! Chaque matin, une carte tirée au hasard proposera un message ou un conseil afin d'embellir sa journée. Précieux outil pour travailler sur soi-même, cette petite boîte facilitera toutes les réflexions qui nous travaillent pour enfin être en phase avec son être profond, réaliser ses plus profondes aspirations et surmonter tous les obstacles du quotidien. Ce coffret contient 88 cartes réparties en 8 catégories correspondant à chacun des nombres utilisés en numérologie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 22.