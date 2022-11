Jujutsu Kaisen Tome 17 : Parer à toute éventualité

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Après la destruction de Shibuya, Noritoshi Kamo a libéré des millions de fléaux avant de s'enfuir avec la Lisière du supplice contenant Satoru Gojo. Pour ne rien arranger, Yuji est désormais recherché afin d'être exécuté, et ce par nul autre que Yuta Okkotsu ! Heureusement, l'élève de première se révèle être un allié de taille. Ensemble, Megumi, Yuji et Yuta vont donc tout mettre en oeuvre pour contrecarrer les plans de Noritoshi et ainsi mettre fin à la Traque meurtrière tout en libérant leur professeur... Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?