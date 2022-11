Beast Complex Tome 3

Découvrez les origines du monde fascinant de Beastars ! Dans la cohabitation entre herbivores et carnivores, les relations inter-espèces sont souvent complexes, parfois intenses. Quelles que soient les règles adoptées, les barrières restent difficiles à faire tomber, et chacun tente à sa manière de faire voler en éclat le carcan des idées rec ? ues. Un lion peut-il créer un lien avec une chauve-souris dont les parents ont été dévorés par un de ses pairs ? Qu'adviendra-t-il de l'amitié entre un petit tigre et un enfant castor quand ils grandiront ? A quoi ressemble une relation entre un dromadaire et une louve, où désir sensuel et appétit carnivore s'entremêlent ? Fraternité, amour, camaraderie... Autant de sentiments partagés par tous, qui permettent de voir au-delà des apparences. Et si la bestialité permettait de redécouvrir l'humanité ? A travers six histoires courtes passionnantes, Paru Itagaki pose les bases de l'univers de sa retentissante série Beastars. Tout y est : le campus mixte, le marché clandestin, les tabous sociétaux, et surtout, les personnages attachants qui échappent à tous les clichés... Beast Complex, première publication d'une jeune autrice au talent incroyable, est un concentré de ce qui fait la saveur de son oeuvre !