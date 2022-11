Créée au lendemain de la guerre de 1870, l'association le Souvenir français s'est donné pour mission d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France - qu'ils soient français ou étrangers -, en entretenant leurs tombes et les monuments, en prenant part aux commémorations, et par des actions en direction de la jeunesse. Tout au long de l'année, les bénévoles de l'association le Souvenir français entretiennent et fleurissent plus de 130 000 tombes. Ils permettent d'honorer les morts pour la France mais aussi de transmettre le message de mémoire aux jeunes générations. Cet ouvrage permet de découvrir l'histoire et les missions du Souvenir Français, association peu connue du grand public et souvent confondue avec les associations d'anciens combattants. A travers ce livre, le Souvenir Français souhaite engager les jeunes générations au devoir de mémoire pour ne pas oublier tous ceux qui sont morts pour la France.