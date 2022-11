Resonance 9. rachis cervical. Cas pratiques en imagerie rhumatologique

L'objectif des monographies "Résonance" est de donner aux cliniciens les clés d'interprétation des images radiologiques en pathologie rhumatologique et orthopédique. Résonance veut rendre le clinicien autonome dans la lecture des examens d'imagerie. Cette monographie est organisée à partir de cas cliniques sélectionnés dont les images sont analysées et commentées. L'objectif est de décrire, à partir de cas cliniques représentatifs, les principaux problèmes rencontrés et les différentes facettes des affections étudiées. Cette monographie est le support de "Résonance 9" , neuvième journée d'enseignement postuniversitaire, consacrée à l'imagerie du rachis cervical. Les cas cliniques présentés couvrent l'ensemble des affections mécaniques et dégénératives du rachis cervical avec une vision multidisciplinaire, allant de la clinique à la chirurgie en passant par une description analytique de l'imagerie.