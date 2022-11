Le saxophoniste John Coltrane est l'un des musiciens majeurs de la musique noire-américaine. John Coltrane, l'amour suprême est désormais disponible en poche avec une préface d'Archie Shepp. - Le saxophoniste John Coltrane est l'un des musiciens majeurs de la musique noire-américaine. En douze ans seulement, entre 1955 et 1967, il aura traversé le jazz, le bebop, le hard bop et le free jazz. Il s'est imposé comme une figure majeure du jazz de l'après Charlie Parker. - Franck Médioni analyse ici ses rencontres avec Miles Davis ou Thelonious Monk et ses albums les plus importants dont Giant Steps , My Favorite Things , A Love Supreme . Il inscrit John Coltrane dans son époque, dans l'histoire du jazz, et questionne son message, son héritage. - Cette biographie comprend des entretiens inédits avec Alice Coltrane, Ravi Coltrane, Archie Shepp, Dave Liebman, Jean-Louis Chautemps, Daniel Humair, Thomas de Pourquery, Emile Parisien, Jacques Schwartz-Bart, Dominique Cravic, Pascal Dusapin, Alain Gerber, Yves Buin et Marie Darrieussecq.