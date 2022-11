Devenez l'Elu de votre coeur ! Votre relation avec vous-même est la base sûre et aimante à partir de laquelle vous pouvez donner et recevoir de l'amour. Guérir son passé, transformer ses schémas relationnels et revenir en soi-même Les relations amoureuses peuvent insuffler à nos vies la magie de l'intimité et de la complicité. Mais pour beaucoup d'entre nous, cette magie est éphémère. Si vous êtes fatigué de vous heurter aux mêmes murs en amour, d'attirer des partenaires indisponibles ou évitants, ou de répéter des schémas qui vous brisent le coeur, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est fort possible qu'à un moment de votre vie, vous ayez appris à vous sacrifier pour être aimé. Dans S'aimer pour être aimé, Sheleana Aiyana, conseillère spirituelle et fondatrice de Rising Woman, vous propose une stratégie pour transformer vos schémas relationnels, afin de construire une relation sécurisante et aimante avec vous-même et mettre fin au cycle de l'abandon de soi. Vous apprendrez à : - Remettre en question vos croyances fondamentales sur l'amour, - Identifier les " drapeaux rouges " et les " drapeaux verts ", - Travailler sur la guérison de l'enfant intérieur, - Fixer des limites d'affirmation de soi, - Vous montrer authentique dans vos relations. Sheleana a réussi à guérir les traumatismes de son passé et consacré de nombreuses années à guider des milliers de femmes partout dans le monde dans le cadre de son programme de renommée internationale " Becoming the one ". Grâce à la sagesse que cette démarche lui a apportée, elle révèle comment incarner les qualités et l'amour que vous recherchez chez les autres. Vous découvrirez comment vous reconnecter à votre corps et vous fier à votre intuition, comment utiliser des pratiques somatiques pour trouver l'apaisement durant les moments déclencheurs et comment faire la paix avec votre passé, ouvrant ainsi la voie à la construction d'un amour sain et conscient. Le désir d'amour est ancré dans les fibres mêmes de votre être, mais avant de pouvoir tisser des liens bénéfiques avec les autres, il vous faut commencer par vous accepter de tout votre coeur. S'aimer pour être aimé est une invitation à retrouver le chemin qui vous mènera vers vous-même.