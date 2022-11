Le tarot divinatoire. L'histoire et le symbolisme de plus de 50 tarots

Cet ouvrage ravira les collectionneurs, cartomanciens, dessinateurs, tatoueurs, et toute personne qui s'intéresse à l'art et au mystère du tarot. Le tarot est un trésor de divination et de connaissance de soi. Mais qui sont les créateurs de ses mystérieuses illustrations et significations, et quel était leur but ? Le tarot plonge-t-il ses racines dans la sagesse ésotérique ancienne ou est-il sorti de l'imagination des occultistes ? Comment l'interprétation des lames a-t-elle évolué ? Découvrez dans ce livre l'histoire et le symbolisme de 56 jeux de tarot : depuis le Visconti-Sforza, le jeu du xve siècle qui révèle le destin de deux dynasties italiennes, jusqu'au tarot de Sola Busca, dont l'imagerie serait inspirée de l'alchimie de la Renaissance, en passant par le célèbre et original Rider-Waite-Smith et les énigmes occultes de l'English Magic Tarot.