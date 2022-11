Le monde selon de Gaulle

Il y a dans le monde presque autant d'ouvrages sur Charles de Gaulle que sur Napoléon - et pourtant, le Général reste une énigme pour la plupart de ses compatriotes. Quel meilleur moyen de le redécouvrir que de le laisser parler ? Bien sûr, comme pour la plupart des grands personnages de l'histoire contemporaine, le fl ot des paroles et des écrits de De Gaulle est si abondant qu'un voyage accompagné s'impose. Qu'il s'agisse de son autoportrait, de ses prophéties, de l'Etat, de la France libre, de Vichy, de Churchill, de l'OTAN, du parti communiste, de l'Algérie, des médias ou encore de la mort, les déclarations publiques et les confidences privées de ce personnage d'exception ménageront bien des surprises...