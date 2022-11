Avec mes tendres pensées

Après la mort brutale de ses parents lors d'un bombardement, Mary Jones, en quête de vérité, se rend à Cliffehaven, sur la côte sud-est de l'Angleterre. Accueillie par Peggy Reilly, propriétaire de la pension du Bord de mer, la jeune femme veut lever le voile sur un secret qui pourrait bouleverser sa vie comme celle de tous les occupants de la Pension... Parviendra-telle à pardonner et à oublier alors que la seconde guerre mondiale fait rage ? Après la mort brutale de ses parents lors d'un bombardement, Mary Jones a mis la main sur des carnets ayant appartenu à son père. A leur lecture, la jeune femme a découvert un bouleversant secret. En quête de vérité, elle s'est installée à Cliffehaven, sur la côte sud-est de l'Angleterre. Elle y a trouvé un emploi dans l'usine Kodak, où elle doit trier les courriers envoyés par les soldats du monde entier. Alors qu'elle-même se languit de recevoir des nouvelles de son fiancé, qui se bat en Europe ! Avec l'aide de Peggy Reilly, propriétaire de la pension du Bord de mer où Mary loge, la jeune femme parvient peu à peu à reconstruire sa vie. Mais des événements survenus dix-huit ans plus tôt s'apprêtent à refaire surface, et pourraient bien avoir de terribles répercussions sur Mary, Peggy et tous les membres de la pension...