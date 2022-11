Qui veut la révolution ?. La tragédie de l'idéalisme radical

Pourquoi tant de révolutions emblématiques des temps modernes se sont-elles soldées par des tragédies sanglantes ? Et quelles leçons peut-on tirer de ces échecs aujourd'hui, dans un monde où l'extrémisme politique est en hausse et où une réforme rationnelle fondée sur la modération et le compromis semble souvent impossible à réaliser ? Dans QUI VEUT LA REVOLUTION ? , Daniel Chirot examine un large éventail de révolutions de gauche et de droite à travers le monde, de la fin du XVIIIe siècle à aujourd'hui, pour apporter de nouvelles réponses importantes à ces questions cruciales. De la Révolution française du XVIIIe siècle aux révolutions mexicaine, russe, allemande, chinoise, anticoloniale et iranienne du XXe siècle, Chirot constate que les solutions modérées pour répondre à de graves problèmes sociaux, économiques et politiques ont été submergées par des idéologies radicales qui promettaient des remèdes plus simples et plus radicaux. Mais les promesses révolutionnaires ont rarement été tenues. Chirot explique pourquoi l'extrémisme, suivi par la corruption et la trahison des idéaux, ont si souvent gagné - et quelles sont les perspectives à long terme d'un changement social majeur si les libéraux ne sont pas en mesure d'apporter les réformes nécessaires. Ce livre est un compte rendu puissant des conséquences involontaires du changement révolutionnaire. Il est rempli de leçons d'une importance capitale pour les démocraties libérales d'aujourd'hui qui luttent contre de nouvelles formes d'extrémisme.