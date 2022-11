Au secours, mon papa est sociologue !

La sociologie, ça sert à quoi ? Sous la forme d'une succession de dialogues entre Damien, un père sociologue passionné par sa discipline, et Chloé, sa fillette espiègle de 7 ans qui le bombarde de questions en apparence naïves ou anodines, cette BD propose une lecture personnelle et teintée d'humour de la sociologie et des sociologues. Une fois lancé dans ses explications sérieuses, Damien tend à oublier qu'il parle à une petite fille ! Dans ses digressions, il révèle la vision et le mode de raisonnement de la sociologie d'une manière accessible à toutes et tous, y compris voire surtout en dehors du cercle fermé des spécialistes. Si les savoirs produits par les sciences sociales sont très peu visibles dans l'espace public, le regard sociologique offre pourtant une alternative importante aux lectures psychologique ou économique de l'actualité. Promouvoir les sciences sociales, c'est reconnaître la diversité des interprétations de la réalité et remettre de la pensée critique dans l'observation des "évidences" du quotidien. La bonne sociologie est toujours démystificatrice : elle montre que les choses sont moins simples qu'elles semblent l'être, dit Damien à sa fille. Mais à la récré, ça sert à quoi ?