Escalade training. 100 exercices spécifiques d'entraînement

Comment casser la monotonie de l'entraînement tout en restant spécifique et en lien direct avec l'activité ? Découvrez avec cet ouvrage un large panel d'exercices à la fois abordables, spécifiques et complémentaires pour une progression régulière en escalade. Des fondamentaux théoriques aux situations pratiques en salle, vous trouverez, dans cet ouvrage, les clés nécessaires pour améliorer vos performances. Agrémenté de conseils, de retours d'expériences et de témoignages d'athlètes olympiques et autres professionnels de l'escalade, ce guide vous permettra de développer vos connaissances dans l'entraînement de ce sport. Que vous soyez grimpeur ou coach, enrichissez votre pratique sportive ! " J'étais tellement déterminée et j'avais tellement envie de reprendre l'entraînement que j'ai suivi et fait confiance à Kevin à fond sur toutes les séances, tous les conseils et toute la préparation et je crois que ça a plutôt bien marché. " Naile Meignan, championne du monde jeunes de bloc 2021